Передача о путешествиях русскоязычных актеров по Эстонии вошла в ТОП-10 телеканала ETV

Согласно данным исследования Kantar Emor, ETV в сентябре был самым популярным телеканалом в Эстонии. В десятку самых популярных передач месяца этого телеканала попал телесериал "Meie Eestid" ("Наши Эстонии"), в котором рассказывается о путешествиях русскоязычных актеров - Николая Бенцлера, Дмитрия Косякова, Александра Жиленко, Татьяны Космыниной и Сергея Фурманюка - по стране.

Среди всех жителей Эстонии в сентябре самым популярным каналом стал ETV (13%), на втором месте находился Kanal 2 (13%), на третьем - TV3 (9,6%).

Самой популярной передачей ETV в сентябре была программа "Очевидец" (Pealtnägija), которую в среднем смотрели 126 000 зрителей. Напомним, что в сентябре в эфире "Очевидца" появились сюжеты про экстрасенсов и проституток, подготовленные командой "Инсайта" (ETV+).

На втором месте была "АК. Неделя" (121 000 зрителей) и "Актуальная камера" (119 000). В десятку популярных передач месяца попала и новая передача осеннего сезона "Meie Eestid", которую в среднем смотрело 78 000 зрителей.

Десятка самых популярных передач ETV в сентября. Источник: Kantar Emor

Телесериал "Meie Eestid" - своего рода продолжение нашумевшего спектакля "Со второго взгляда", где эстонские и русские актеры высмеивали стереотипы об эстонцах и русских. Новый проект показывает взгляд русскоязычных людей на Эстонию и рассказывает о любимых местах главных героев.

Уже вышло пять из шести серий сериала. По понедельникам серия выходит на ETV, по пятницам - с русскими субтитрами на телеканале ETV+. О своей Эстонии уже рассказали актеры Николай Бенцлер, Дмитрий Косяков, Александр Жиленко, Татьяна Космынина и Сергей Фурманюк. Также важным участником передачи является инспектор по интеграции, роль которого сыграл Серго Варес.

Телесериал создали Мари-Лийз Лилль и Пааво Пийк, режиссер Анна Степанова, оператор Мадис Реймунд и композитор Александр Жеделёв.