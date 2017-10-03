В поселке Пеэтри автомобиль сбил ребенка, полиция ищет свидетелей ДТП

В среду, 3 октября, около 13:40 в поселке Пеэтри уезда Раэ произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний ребенок.

ДТП произошло в поселке Пеэтри на Пеэтери теэ: автомобиль Volvo сбил 10-летнего мальчика. Водитель Volvo, мужчина 29 лет, был трезв и у него есть права соответствующей категории. Скорая помощь доставила ребенка в больницу.

Полиция просит свидетелей этого ДТП позвонить по номеру 612 3000 либо написать по адресу pohja.lmt@politsei.ee.