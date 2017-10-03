Испания выдаст США "русского хакера" Левашова

Испанский суд постановил экстрадировать в США россиянина Петра Левашова, которого подозревают в хакерских атаках. Сам Левашов утверждает, что он офицер российской армии, который собирал информацию про оппозиционные партии для "Единой России".

Левашову предъявлены обвинения сразу в нескольких штатах США. Ему грозит более 10 лет заключения. 20 сентября с запросом об экстрадиции Левашова обратилась также российская сторона, передает Би-Би-Си.

Ранее Левашов заявлял в испанском суде, что собирал различную информацию про оппозиционные партии и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время. Также россиянин сообщил, что обладал на родине доступом к секретной информации.

В "Единой России" отрицают, что Левашов работал на партию.

36-летний петербуржец Петр Левашов был арестован испанскими властями в апреле 2017 года. Со слов жены Левашова, полицейские ворвались в их апартаменты в Барселоне и задержали россиянина, заявив, что он подозревается в причастности к хакерским атакам, в том числе связанным с выборами в США.

Однако в американском минюсте заявили, что дело Левашова не связано с вопросами национальной безопасности. Официально он обвиняется в создании ботнета – сети зараженных компьютеров, которыми можно управлять дистанционно без ведома владельцев.

Ботнет, приписываемый Левашову, известен под названием Kelihos. По данным ФБР и испанской полиции, зараженными оказались сотни тысяч компьютеров по всему миру. Зараженные машины использовались для рассылки спама, DDoS-атак на сайты, воровства имейлов и электронной валюты – биткоинов, а также установки программ-вымогателей.

Американские следователи считают, что Левашов занимался нелегальными рассылками по меньшей мере 10 лет.