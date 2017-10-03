США высылают 15 работников посольства Кубы

Руководство США приняло решение о высылке 15 сотрудников посольства Кубы в Вашингтоне после "акустической атаки" на дипломатический персонал в Гаване, заявил представитель Госдепартамента.

Как сообщил Госдеп, это решение не сигнализирует об изменении политики в отношении Кубы или о возложении на нее ответственности за атаку, передает Газета.ру.

Госдеп отмечает, что это решение основано на том, что Куба не может обеспечить безопасность посольских работников США.

По словам представителя Госдепа, персоналу посольства отводится семь дней на то, чтобы покинуть территорию США.

Ранее сообщалось, что 21 сотрудник миссии США на Кубе испытывал различные недомогания неизвестного происхождения: боль в ушах, потерю слуха, головокружение, головную боль, усталость, рассеянность сознания, проблемы со сном.

В Госдепартаменте США считают, что ряд сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов.