Выигравшие бронзу на ЧМ эстонские гребцы получат от ЭОК по 6500 евро

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) премирует гребцов, выигравших бронзовую медаль на чемпионате мира. Получит премию и их тренер Матти Киллинг.

В субботу, 30 сентября, на чемпионате мира во Флориде мужская парная четверка из Эстонии - Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо - завоевала бронзу.

По словам генсека ЭОК Сийма Суклеса, они разделят премию в 26 000 евро, то есть получат по 6500 евро.

Тренер Матти Киллинг тоже получит премию размером 6500 евро.

Золото выиграла литовская четверка, а серебро завоевала сборная Великобритании.