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Избирком и политические партии делают ставки на электронное голосование ({{commentsTotal}})

Выборы
Николай Лощин, "Актуальная камера"
Выборы

До старта электронного голосования на предстоящих выборах в местные самоуправления остаются считанные дни, хотя многие еще недавно ставили их проведение под вопрос. Сомнения закрались после того, как группа ученых обнаружила уязвимое место в системе безопасности наших ID-карт. "Актуальная камера" разбиралась, повлияла ли это новость на подготовку к голосованию.

Как следить за избирателями, как считать и пересчитывать бюллетени, как избегать нарушений. Члены избирательных комиссий по полной программе готовятся к местных выборам. Ведь до них остались считанные дни. Электронное и предварительное голосование стартуют уже в четверг, 5 октября, и продлятся до 11 октября. Предварительное голосование будет разделено на два этапа. Сначала можно будет проголосовать на 28 уездных избирательных участках, а с 9 октября откроются уже 557 участков по всей Эстонии.

После того, как в эстонских ID-картах была выявлена уязвимость, стали громче разговоры о том, насколько безопасным можно считать электронное голосование. В избирательной комиссии все сомнения отвергают.

"Электронные выборы, как и любая другая услуга, которая в Эстонии предоставляется электронным путем при помощи ID-карты, можно считать безопасными. Будут засчитаны все действительные ID-карты, которые мы считаем надежными", – заверил руководитель отдела выборов канцелярии Рийгикогу Прийт Винкель.

Согласно данным избиркома, четыре года назад наиболее активными в интернете были избиратели Партии реформ и Союза Отечества и Res Publica. Каждый третий избиратель этих политических сил решил отдать свой голос именно электронным путем. Далее следовали консерваторы и соцдемы. А вот, например, центристы из почти 200 000 голосов получили тогда электронным путем лишь 12 000 или 6%. Как будет на этот раз? У центристов двоякая позиция: с одной стороны они не против улучшить урожай голосов в интернете, с другой, продолжают настаивать на том, что электронные выборы на 100% безопасными назвать нельзя.

Центристы потратят на интернет-рекламу до четверти бюджета, реформисты – 10%

"В этот раз мы вкладываем в интернет-рекламу гораздо больше, чем прежде. До четверти бюджета на кампанию пойдет именно на интернет-рекламу. То, что интернет-голосование стало более популярным – факт. Больше людей голосуют через интернет, находя эту форму очень удобной. При этом наша цель – не привести, скажем так, избирателей к компьютерам, заставив их голосовать через компьютер", – сказал генсек Центристской партии Михаил Корб.

Генсек Партии реформ Тынис Кыйв заявил, что на интернет-кампанию направлено приблизительно 10% от всего бюджета предвыборной кампании. "Сложно сказать, делаем ли мы ставку только на интернет, но в любом случае мы уделяем именно ему большое внимание. Примерно 10% от всего бюджета кампании, поскольку люди ведь сидят в сети. Они используют различные платформы. И мы пытаемся там до них добраться. Но, разумеется, не обходится и без уличных кампаний".

До дня выборов осталось 12 дней.

Редактор: Ирина Киреева

электронное голосованиеуязвимость id-карт


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