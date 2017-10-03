Эксперты: появление новых банков может изменить ценовую политику на банковские услуги

Новые банки Coop и Luminor могут составить серьезную конкуренцию другим финансовым учреждениям Эстонии. По мнению экономических аналитиков, с появлением новых игроков может быть пересмотрена ценовая политика на банковские услуги, передает "Актуальная камера".

То, что за один день в Эстонии появилось сразу два новых банка, событие, безусловно, историческое. Однако к этому все шло, считают в Финансовой инспекции.

"Банковский рынок Европы сегодня переполнен финансовыми учреждениями. Это прежде всего отражается на поведении банков, которые все чаще консолидируются", – сказал член правления Финансовой инспекции Андрес Кургпыльд.

Как отмечают аналитики, с появлением на рынке еще двух игроков выиграют как минимум те, кто планирует обратиться в банк за кредитом.

"В долгосрочной перспективе условия выдачи займов станут более разумными, система – эффективнее. И это – благодаря технологическим решениям", – сказал экономический аналитик Кристьян Лепик.

По мнению экспертов, будущее эстонского банковского сектора – за учреждениями, которые пытаются сегодня заполнить свободные ниши. Такой курс выбрал, например, банк Соор. Банк намерен выдавать наличность через банкоматы конкурирующих банков, и его клиенты за это дополнительно платить не будут.

"Этот банк нацелен больше на так называемый провинциальный рынок. Это свободная ниша. Мне кажется, что выбранное ими направление более правильное, чем если бы они безразлично предлагали услуги для всех", – пояснил Лепик.

При этом малые финансовые учреждения могут составить серьезную конкуренцию и уже действующим в стране банкам.

"Например, на рынке банковских переводов или в сегменте обмена валюты. Конечно, конкуренция обещает быть более, чем серьезной. Но малые банки могут побороться за клиента даже в вопросах, связанных с лизингами", – сказал экономический аналитик Микк Талпсепп.

Напомним, что банк Coop был создан после продажи акций эстонского Krediidipank, который находился в собственности Банка Москвы. А новый банк Luminor был сформирован после слияния двух крупных скандинавских банков Nordea и DNB.