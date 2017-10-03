Председатель парламентской фракции "Единой России" возглавит Дагестан

Рамазан Абдулатипов объявил о намерении уйти в отставку 27 сентября. При этом он сослался на свой возраст - ему 71 год, передает "Медуза".

Владимиру Васильеву 68 лет.

Абдулатипов возглавлял Дагестан с января 2013 года. До него республикой руководили Магомедсалам Магомедов и Муху Алиев.

Васильев большую часть своей карьеры служил в МВД. В 1997-1999 и 2001–2003 годах он занимал пост заместителя министра внутренних дел России. С 2003 года Васильев заседает в Госдуме.

С конца сентября в России ушли в отставку уже пять руководителей регионов — помимо Абдулатипова, это губернатор Самарской области Николай Меркушкин, глава Нижегородской области Валерий Шанцев, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

На освобожденное Васильевым место в Госдуме будут проведены довыборы. В Думу седьмого созыва Владимир Васильев избирался от Заволжского одномандатного округа в Тверской области. По закону, теперь там должны пройти дополнительные выборы — в единый день голосования во второе воскресенье сентября (то есть 9 сентября 2018-го) или в любом случае не позднее, чем через год после того, как Васильев отказался от депутатского мандата.

Что касается лидера фракции, в "Единой России" собираются обсуждать кандидатуры с президентом Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым; при этом первый формального отношения к "ЕР" не имеет, а второй возглавляет партию. В 2016-м, после очередных парламентских выборов, именно Путин предложил Васильеву остаться на посту руководителя фракции.