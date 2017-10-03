Специалист по хорошим манерам Татьяна Полякова: этикет - это не сквош, а пинг-понг

Международный консультант по этикету Татьяна Полякова рассказала, что правила этикета полезно знать, чтобы их нарушать. По мнению Поляковой, публиковать фото детей в социальных сетях - это преступление, жителям Эстонии не хватает хорошей авиакомпании, а мокрый поцелуй мало кому приятен.

Основатель школы хороших манер в княжестве Монако Татьяна Полякова в интервью передаче телеканала ETV+ "ТВой вечер" заявила, что лучше протянуть женщине руку, чем одарить ее мокрым поцелуем.

"Я всегда протягиваю руку, чтобы увернуться от мокрого поцелуя. Сейчас еще вошло в моду обниматься. Это физический контакт, и мало кому это приятно. Поэтому уместнее всего сухой поцелуй мимо щеки - легкое прикосновение, только чтобы уловить аромат дамы", - отметила уроженка Таллинна.

А стоит ли целовать дамам руку? Ведущий передачи Илья Нартов признался, что лет 20 назад, когда он был молодым и пылким, то, конечно же, целовал дамам руки, а сейчас он понимает, что это уже неуместно.

"Даже лет 20 назад это было странно. Прикоснуться к руке - это еще ничего. По правилам, вы должны склониться над рукой. Ни в коем случае не стоит поднимать руку дамы ко рту. И ни в коем случае не надо прижимать губы к руке. Раньше у дам были перчаточки - тогда можно было. Склониться к руке можно, например, в знак уважения к возрасту", - отметила Полякова.

Этикет нужен, чтобы снять с человека обертку

Не так давно Полякова снялась в российском телевизионном шоу "Пацанки-2", в котором играла саму себя, обучая молодых девушек правил поведения в обществе.

По мнению Поляковой, правила этикета полезно знать, чтобы их нарушать. Кроме того, знания правил - это всегда тема для беседы при первом знакомстве. "О чем еще говорить? О здоровье не принято, о политике не принято, о семейном положении не принято, о доходах - тем более. Даже про одежду нельзя - откуда и когда ты купил. Так что этикет нужен, чтобы снять с человека обертку. Для этого необходимо слово, умение общаться. Это и есть этикет. Приятное сосуществование", - пояснила Полякова.

В последнее время женщины стали более независимыми. Поменялось ли правила этикета в связи с расцветом феминизма?

"Гендерный этикет - тема бесконечная. В этикете, что удобно, нет одного правила. Есть ситуации, культуры, страны, традиции, обычаи. И вы любую ситуацию раскладываете на много лекал. Вы можете помочь женщине оплатить счет в ресторане. Женщина может согласиться, а может предложить сделать это пополам. Женщина может согласиться и пригласить потом мужчину к себе на обед. Этикет - это в первую очередь общение. Это такой пинг-понг, это ни в коем случае не сквош. Это красивая подача", - подчеркнула Полякова.

Телеканалу ETV+ необходимо реалити-шоу по этикету

Консультант по этикету собирается проводить больше времени в Эстонии. "В 2001 году здесь умер мой отец. До этого он часто спрашивал, не хочу ли я вернуться в Таллинн. Я говорила: "Нет, никогда, папа". И вот в день, когда он умер, я шла одна по Кадриоргу. Было начало осени, и тогда я поняла, что в память о нем я обязательно вернусь. И буквально сразу же нашла по объявлению квартиру и приобрела ее. Мои корни все-таки здесь", - рассказала Полякова.

По словам Поляковой, чтобы объяснить, какой минимум правил нужно знать, следует на телеканале ETV+ сделать специальное реалити-шоу. "Я бы очень этого бы хотела. Я живу рядом, на улице Крейцвальди, мне было бы удобно ходить на работу", - с улыбкой добавила специалист по хорошим манерам.

Жителям Эстонии не хватает хорошей авиакомпании

Чего же не хватает эстоноземельцам в плане этикета?

"Им не хватает хорошей авиакомпании, тогда бы они вели в самолетах так, как мне нравится. Конечно, это не их вина, что они так тесно сидят в самолете. Но у них нет никакой приветливости. А ведь ее можно выразить просто взглядом, не обязательно даже заводить разговор", - ответила Полякова.

Консультант по этикету обратила свое внимание и на интернет.

"То, что люди сами делают в интернете - это их право. Но мне не нравится, когда кто-то лишает другое лицо частной жизни. Например, когда кто-то делает селфи на фоне кого-то другого. Почему не спросить, вы не против, что я опубликую фотографию. И дождитесь ответа. Или, например, у малышей в два с половиной месяца уже есть свои аккаунты в социальных сетях, хотя дети совсем не готовы к публичности. Это злые поступки. Я считаю это даже преступлением", - сказала Полякова.

Для Поляковой русский язык - не родной. "Для меня скорее родной эстонский. Но при этом я долго не могла получить гражданство Эстонии. Два раза ходила на экзамен. И первый раз я провалилась, потому что не знала названия подвидов ласточек", - поделилась воспоминанием консультант по этикету.