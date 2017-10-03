Актуальная камера 03.10.2017 (20:00)

Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.
Во вторник, 3 октября, в Тартуском уездном суде начался процесс по уголовному делу старейшины Тартуской волости Айвара Соопа, которого обвиняют в коррупции.
Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.
Инициированный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект об отмене закона о совместном проживании поступит на первое чтение в Рийгикогу 12 или 17 октября, но большинство парламентских фракций лишь на следующей неделе решат, будет ли при голосовании их позиция единой или каждый член фракции будет голосовать так, как считает нужным.
В Торонто впервые прошла серия мероприятий Northern Spirit EstoStyle, знакомящих с эстонской модой и дизайном. Мероприятия приурочены к 100-летнему юбилею Эстонской Республики и 150-летию Канады.
Что связывает яхту президента Эстонии и фантастический роман Алексея Толстого об инженере Гарине?