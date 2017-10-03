В Таллинне с интервалом в полтора часа произошло две аварии с участием BMW

Автомобилям марки BMW во вторник не везло на таллиннских дорогах: в столице произошло две аварии с их участием, передает "Актуальная камера".

Первая – неподалеку от моста Выйдуйооксу, который нависает над Лаагна теэ. 28-летний водитель BMW свернул с моста, но не на дорогу, а на пологую озеленительную зону. Сметая на своем пути грядки и кусты машина съехала на Лаагна и перевернулась на крышу. По предварительным данным, водитель мог находиться в состоянии наркотического опьянения. Для выяснения обстоятельств его отправили в больницу.

Второе ДТП произошло на Тартуском шоссе: BMW врезалась в столб. Когда стражи порядка прибыли на место аварии, в машине никого не оказалось, а двери были на замке. Позднее, правда, на месте ДТП появилась хозяйка авто и рассказала, что ходила забирать ребенка. Женщина была трезвой, так что ее случаем предстоит заняться страховщикам.