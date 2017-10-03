В среду пройдут дожди, местами грозы, +10..+13 ({{commentsTotal}})
В ближайшие сутки синоптики прогнозируют по-настоящему осеннюю погоду, передает "Актуальная камера".
Ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах дожди. Подует южный и юго-западный ветер скоростью 5-11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье разгонится до 18 м/с. Температура воздуха – от +7 до +12 градусов.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, кое-где с грозой. Ветер южный и юго-западный 5-11 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и побережье порывами до 18 м/с, но уже вечером ветер ослабеет. Столбики термометров поднимутся до +10 и +13 градусов.
Редактор: Ирина Киреева