В сентябре жители Эстонии оценили работу Ратаса в 3,29 балла ({{commentsTotal}})
Жители Эстонии по-прежнему выше среднего оценивают работу премьер-министра, центриста Юри Ратаса, выяснилось в ходе опроса, проведенного Turu-uuringud.
В ходе заказанного Eesti Päevaleht исследования выяснилось, что в сентябре жители нашей страны поставили Ратасу в среднем 3,29 балла из 5 возможных. Это на три сотые процента меньше, чем в августе.
По оценке социолога Юхана Кивиряхка, о серьезном спаде популярности речь все же не идет. Основное внимание общественности пока приковано к местным выборам, на которых премьер не баллотируется.
В то же время дебаты по бюджету на следующий год, которые, вероятно, будут сопровождаться критикой в адрес правительства, еще впереди.
В сентябре заметно выросла популярность премьера среди сторонников IRL и соцдемов. Критичнее же остальных к Ратасу по-прежнему относятся избиратели Партии реформ и Консервативной народной партии.
Редактор: Сергей Михайлов