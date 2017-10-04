В сентябре жители Эстонии оценили работу Ратаса в 3,29 балла

В ходе заказанного Eesti Päevaleht исследования выяснилось, что в сентябре жители нашей страны поставили Ратасу в среднем 3,29 балла из 5 возможных. Это на три сотые процента меньше, чем в августе.

По оценке социолога Юхана Кивиряхка, о серьезном спаде популярности речь все же не идет. Основное внимание общественности пока приковано к местным выборам, на которых премьер не баллотируется.

В то же время дебаты по бюджету на следующий год, которые, вероятно, будут сопровождаться критикой в адрес правительства, еще впереди.

В сентябре заметно выросла популярность премьера среди сторонников IRL и соцдемов. Критичнее же остальных к Ратасу по-прежнему относятся избиратели Партии реформ и Консервативной народной партии.