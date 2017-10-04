В Пярну подпишут соглашение о реконструкции аэропорта ({{commentsTotal}})
В среду, 4 октября, будет подписано трехстороннее соглашение о реконструкции Пярнуского аэропорта, который после капитального ремонта сможет обслуживать около 50 000 пассажиров в год.
Подписи под договором поставят министр экономики Кадри Симсон, мэр Пярну Ромек Косенкраниус и председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбу.
Главная цель обновления аэропорта Пярну - восстановить возможность принятия воздушной гаванью летней столицы международных чартерных рейсов. По заверению властей, это повысит региональную конкурентоспособность Пярну как туристического направления и принесет новые налоговые поступления.
На реконструкцию аэропорта в Пярну, взлетно-посадочной полосы и обновление инфраструктуры для приема пассажиров и грузов и возможность обслуживания международных рейсов государство выделит 20 миллионов евро. Работы завершатся во второй половине 2019 года.
Большую часть средств на оплату эксплуатационных расходов Пярну придется найти в своем бюджете.
Редактор: Сергей Михайлов