В среду, 4 октября, было подписано трехстороннее соглашение о реконструкции Пярнуского аэропорта, который после капитального ремонта сможет обслуживать около 50 000 пассажиров в год.

Для обновления взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры для приема пассажиров и грузов государство выделит 20 млн евро.

Подписи под договором поставили министр экономики Кадри Симсон, мэр Пярну Ромек Косенкраниус и председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбу.

Главная цель обновления аэропорта Пярну - восстановить возможность принятия воздушной гаванью летней столицы международных чартерных рейсов. По заверению властей, это повысит региональную конкурентоспособность Пярну как туристического направления и принесет новые налоговые поступления. С весны 2020 года пярнуский аэропорт сможет обслуживать примерно 50 000 пассажиров в год.

"Длина взлетно-посадочной полосы составит 2000 метров. Ширина – 30 метров. Терминал будет полностью отремонтирован. Он сможет пропускать 80 пассажиров в час. Также будут обновлены системы сигнальных огней и маркировки и построены новые сооружения. В общем, мы имеем дело с реконструкцией всей инфраструктуры и обслуживающей системы объекта в целом", – пояснила председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбу.

На реконструкцию аэропорта в Пярну, взлетно-посадочной полосы и обновление инфраструктуры для приема пассажиров и грузов и возможность обслуживания международных рейсов государство выделит 20 миллионов евро. Работы завершатся во второй половине 2019 года.

Большую часть средств на оплату эксплуатационных расходов Пярну придется найти в своем бюджете.