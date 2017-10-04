rus.err.ee

В Таллинне торжественно встретили команду эстонских гребцов ({{commentsTotal}})

Спорт
{{1507091520000 | amCalendar}}
Фотогалерея
21 фотографий
Спорт

Торжественная встреча завоевавших бронзовую медаль на чемпионата мира в США эстонских гребцов прошла вечером в среду, 4 октября, в Таллиннском аэропорту.

Из четверки, которая выиграла медали в США, в Таллинн вместе с главным тренером прилетели двое – Тыну Эндрексон и Аллар Рая. Их партнеры Каспар Таймсоо и Каур Куслап задержаться в Америке еще на три дня, передает "Актуальная камера".

Спортсмены показали болельщикам свои медали и поблагодарили за поддержку. Для ветерана эстонской гребли Тыну Эндрексона эта бронза стала 11-й медалью с титульных чемпионатов.

"У нас был как никогда тяжелый и сложный сезон, в котором другие команды были немного быстрее и сильнее. Нам пришлось много догонять, в лодке появился новый молодой партнер, с которым нужно было сработаться. И мы смогли из этого выйти с медалью и дали сигнал другим командам, что все-таки мы остаемся в обойме", – сказал Аллар Рая.

В минувшую субботу на чемпионате мира во Флориде эстонская мужская четверка - Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо - финишировала третьей. Золото выиграла литовская команда, а серебро завоевала сборная Великобритании.

Эстонский олимпийский комитет наградит каждого из членов нашей команды премией в размере 6500 евро. Та же сумма полагается и тренеру эстонских гребцов Матти Киллингу, сообщил rus.err.ee накануне.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Референдум в Каталонии
Плакат "Барселоны" c испорченным вандалами изображением защитника Жерара Пике, выступившего в поддержку независимости Каталонии.

Возможное отделение Каталонии от Испании ставит вопрос о будущем ФК "Барселона"

Если Каталония выйдет из состава Испании и станет независимым государством, то встанет вопрос о том, где будет в дальнейшем выступать одна из главных звезд высшей лиги испанского чемпионата - футбольный клуб "Барселона". Конфликт вокруг "Барселоны" также может привести к тому, что сборная Испании лишится права участвовать в ЧМ по футболу 2018 года.

ЭСТОНИЯ
выборы
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Владимир Вайнгорт

Владимир Вайнгорт: новый закон о КТ не решит имеющиеся проблемы

По мнению члена правления Балтийского института жилищной экономики и политики Владимира Вайнгорта, новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах не решит проблемы малообеспеченных семей и не устранит коллективную ответственность членов КТ перед поставщиками тепла и воды.

ЭКОНОМИКА
13:47

Бывший вице-президент Банка Эстонии Андрес Сутт войдет в правление Eesti Energia

10:12

ЭЖД терпит убытки из-за низкой загрузки станции Койдула

09:40

В Тарту проходит семинар о ведении бизнеса с исламскими странами

03.10

Эксперты: появление новых банков может изменить ценовую политику на банковские услуги

03.10

В сентябре квартиры в Таллинне подорожали на 3,3% в годовом сравнении

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
21:56

В четверг пройдут дожди, температура +8..+11

21:49

В Доме новостей ERR открыта выставка графика и художника "АК" Айвара Кыуэ

21:41

Сквер Пяхклимяэ сделают неудобным для компаний, распивающих алкоголь

21:32

Семейные врачи предлагают увеличить срок резидентуры с трех до четырех лет

21:13

В Таллинне открылся интерактивный музей кино

21:05

Коррупцию в Нарве можно победить, если не голосовать за нечестных людейОбновлено

20:56

В Пярну подписно соглашение о реконструкции аэропортаОбновлено

20:49

Эстония делится опытом в IT-сфере со странами СНГ, интерес вызвала тема безопасности э-выборов

20:46

В Таллинне торжественно встретили команду эстонских гребцовОбновлено

20:40

Актуальная камера 04.10.2017 (20:00)

20:39

Tallink перевел грузоперевозки из центра Таллинна в МуугаОбновлено

20:12

Новым главой Центра русской культуры стал Эдуард ТоманОбновлено

19:53

Раймонд Кальюлайд: вовлечь Сависаара в рекламную кампанию было моей идеей

19:48

Первые дебаты на "Радио 4"

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: