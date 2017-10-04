Торжественная встреча завоевавших бронзовую медаль на чемпионата мира в США эстонских гребцов прошла вечером в среду, 4 октября, в Таллиннском аэропорту.

Из четверки, которая выиграла медали в США, в Таллинн вместе с главным тренером прилетели двое – Тыну Эндрексон и Аллар Рая. Их партнеры Каспар Таймсоо и Каур Куслап задержаться в Америке еще на три дня, передает "Актуальная камера".

Спортсмены показали болельщикам свои медали и поблагодарили за поддержку. Для ветерана эстонской гребли Тыну Эндрексона эта бронза стала 11-й медалью с титульных чемпионатов.

"У нас был как никогда тяжелый и сложный сезон, в котором другие команды были немного быстрее и сильнее. Нам пришлось много догонять, в лодке появился новый молодой партнер, с которым нужно было сработаться. И мы смогли из этого выйти с медалью и дали сигнал другим командам, что все-таки мы остаемся в обойме", – сказал Аллар Рая.

В минувшую субботу на чемпионате мира во Флориде эстонская мужская четверка - Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо - финишировала третьей. Золото выиграла литовская команда, а серебро завоевала сборная Великобритании.

Эстонский олимпийский комитет наградит каждого из членов нашей команды премией в размере 6500 евро. Та же сумма полагается и тренеру эстонских гребцов Матти Киллингу, сообщил rus.err.ee накануне.