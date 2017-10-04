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В Таллинне торжественно встретят команду эстонских гребцов ({{commentsTotal}})

Спорт
Команда эстонских гребцов.
Команда эстонских гребцов. Автор: ERR
Спорт

Торжественная встреча завоевавших бронзовую медаль на чемпионата мира в США эстонских гребцов пройдет вечером в среду, 4 октября, в Таллиннском аэропорту.

Самолет из Франкфурта, на борту которого будет и вся эстонская команда, по расписанию должен приземлиться в Таллинне в 16:55.

В минувшую субботу на чемпионате мира во Флориде эстонская мужская четверка - Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо - финишировала третьей. Золото выиграла литовская команда, а серебро завоевала сборная Великобритании.

Эстонский олимпийский комитет наградит каждого из членов нашей команды премией в размере 6500 евро. Та же сумма полагается и тренеру эстонских гребцов Матти Киллингу, сообщил rus.err.ee накануне.

Редактор: Сергей Михайлов



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