Вайнгорт: новый закон о КТ не принесет улучшений в жилищной сфере ({{commentsTotal}})
Сегодня в Таллинне состоится ежегодный, 20 по счету, форум квартирных товариществ Эстонии, участники которого, среди прочего, обсудят новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах. Напомним, что с 1 января 2018 года вместо двух действующих на данный момент законов – Закона о квартирной собственности и Закона о квартирных товариществах – вступит в силу единый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах. По мнению члена правления Балтийского института жилищной экономики и политики Владимира Вайнгорта, новый закон не принесет ни одного улучшения в этой сфере.