Владимир Вайнгорт: новый закон о КТ не решит имеющиеся проблемы

По мнению члена правления Балтийского института жилищной экономики и политики Владимира Вайнгорта, новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах не решит проблемы малообеспеченных семей и не устранит коллективную ответственность членов КТ перед поставщиками тепла и воды.

"Одна из новаций, которая явно не носит демократического характера, заключается в том, что количество голосов на общем собрании будет зависеть от площади квартиры, то есть, тот, у кого большая площадь, получит больше голосов. При этом в новом законе, в случае, если кредит берется в размере, превышающем годовой расход квартирного товарищества за прошлый год, при голосовании за такой кредит установлен предел голосов. Но это не решает проблему учета интереса малообеспеченных семей", - пояснил Владимир Вайнгорт в интервью службе новостей "Радио 4".

По словам Вайнгорта, самое страшное в том, что новый закон, как и нынешний, не решает проблему коллективной ответственности.

"Монополии, оказывающие услуги отопления и водоснабжения, не будут переходить на индивидуальные договоры, по-прежнему сохраняется коллективная ответственность. Я бы сказал, что этот закон повторил нынешний закон, и дело не в том, что там есть новации, а в том, что там нет ничего, чтобы решило сегодняшние проблемы".

Сегодня в Таллинне состоится ежегодный, 20-й по счету, Форум квартирных товариществ Эстонии, участники которого, среди прочего, обсудят новый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах.

Напомним, что с 1 января 2018 года вместо двух действующих на данный момент законов – Закона о квартирной собственности и Закона о квартирных товариществах – вступит в силу единый Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах.