Власти Йыхви попросят прокуратуру оценить законность компенсации заведующей дома по уходу

Возбудить уголовное дело, чтобы изучить обстоятельства выплаты бывшим старейшиной волости Йыхви Эдуардом Эастом выходного пособия руководителю местного центра по уходу Элле Селиверстовой, потребует от прокуратуры новое руководство самуоправления во главе с Алексеем Наумкиным.

Как сказал порталу rus.err.ee нынешний волостной старейшина Алексей Наумкин, заявление с просьбой оценить на предмет законности решение предыдущей администрации Йыхви выплатить крупную компенсацию члену правления йыхвиского центра по уходу (Jõhvi Hooldekeskus) Элле Селиверстовой будет подано в прокуратуру в конце этой недели.

В июле этого года за два дня до своей отставки с поста старейшины волости Йыхви Эдуард Эаст распорядился выплатить выходное пособие бывшей заведующей местным домом по уходу Элле Селиверствой. Сумма, превысившая 13 000 евро, была выплачена из волостного бюджета.

По оценке большинства местных депутатов,допустимым было бы выплатить компенсацию из бюджета целевого учреждения, но никак не из бюджета волости.

Сама Селиверствова является и одним из тех членов волостного собрания, кто не поддержал вотум недоверия Эасту.

После отставки Эаста новым старейшиной стал Алексей Наумкин.