Обвиняемый в коррупции старейшина не собирается идти на сделку с прокуратурой

Обвиняемый в коррупции Тартуский волостной старейшина Айвар Сооп не намерен идти на сделку с прокуратурой.

Представший накануне перед Тартуским уездным судом политик заявил "Актуальной камере", что не считает себя виновным и на согласительное производство не пойдет. Это означает, что рассмотрение его уголовного дела продолжится в общем порядке, передают в среду, 4 октября, утренние новости ETV+.

Очередное заседание пройдет уже сегодня, прения сторон назначены на конец месяца, а приговор, как ожидается, суд огласит 1 ноября.

Согласно обвинению Лыунаской окружной прокуратуры, в период с 14 апреля 2013 года по 11 июня 2015 года волостной старейшина заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом совета которого он сам являлся.

В результате этих соглашений волость выплатила фонду, который возглавлял признанный виновным в коррупции бывший мэр Калласте Виктор Нукка, свыше 100 000 евро. Прокуратура усмотрела в этом признаки нарушения. Кроме того, волостной старейшина обвиняется в том, что в 2013 и 2014 годах он заправлял свой личный автомобиль горючим за счет бюджетных средств.

Фонд Emajõe Jõeriik, в совет которого в числе прочих в свое время входил и бывший вице-мэр Тарту Каяр Лембер, подозреваемый в неоднократном получении взяток и других экономических преступлениях, был ликвидирован в мае 2017 года.

Айвар Сооп руководит Тартуской волостью с 1993 года. С 2012 года он состоит в рядах Союза Отечества и Res Publica, но на время уголовного разбирательства приостановил членство в партии.