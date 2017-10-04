Рейтинг самых богатых людей Эстонии возглавил Рауль Кирьянен ({{commentsTotal}})
В среду, 4 октября, экономическое издание Äripäev опубликовало свой традиционный рейтинг 500 самых богатых людей Эстонии. Его впервые возглавил 41-летний бизнесмен Рауль Кирьянен.
Состояние Кирьянена - основателя фирмы Graanul Invest, занимающейся производством топливных гранул, - журналисты газеты оценили почти в 227 млн евро, передает служба новостей "Радио 4".
За год Кирьянен стал богаче на 80 млн. В прошлом году он находился на 8-й строчке рейтинга.
Лидеры прошлогоднего рейтинга - основатели стартапа TransferWise Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус - на этот раз занимают второе и третье места соответственно.
Общее состояние 500 богатейших людей Эстонии, по данным за прошлый год, составило почти 12 млрд евро. Для сравнения - объем госбюджета страны в следующем году впервые превысит 10 млрд.
Газета публикует рейтинг самых богатых людей Эстонии с осени 2001 года.
Редактор: Сергей Михайлов