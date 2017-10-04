Рейтинг самых богатых людей Эстонии возглавил Рауль Кирьянен

Состояние Кирьянена - основателя фирмы Graanul Invest, занимающейся производством топливных гранул, - журналисты газеты оценили почти в 227 млн евро, передает служба новостей "Радио 4".

За год Кирьянен стал богаче на 80 млн. В прошлом году он находился на 8-й строчке рейтинга.

Лидеры прошлогоднего рейтинга - основатели стартапа TransferWise Кристо Кяэрманн и Таавет Хинрикус - на этот раз занимают второе и третье места соответственно.

Общее состояние 500 богатейших людей Эстонии, по данным за прошлый год, составило почти 12 млрд евро. Для сравнения - объем госбюджета страны в следующем году впервые превысит 10 млрд.

Газета публикует рейтинг самых богатых людей Эстонии с осени 2001 года.