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В Таллинне проходит встреча глав морских администраций стран ЕС ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Автор: Фото: управа Пыхья-Таллинна
Эстония

Департамент водных путей и Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с еврокомиссией в среду проведут в Таллинне встречу директоров по мореходству стран ЕС.

Встреча, которая обычно проводится в Брюсселе, проходит каждые полгода. На ней обсуждают развитие морского транспорта, безопасность и охрану окружающей среды. Эстония предложила во время председательства в Совете ЕС провести встречу в Таллинне, чтобы познакомить глав морских администраций Европы с приоритетами и развитием в сфере мореходства в Эстонии.

Правительство Эстонии приняло принципиальные решения о поощрении перевода судов под эстонский флаг. На встрече также представят разрабатываемые Эстонией и основанные на современных дигитальных разработках инфосистемы, которые будут простыми и удобными в обращении, позволят не вести дела на бумаге и будут доступны по всему миру, сообщил Департамент водных путей.

На совещании также представят план Эстонии по учреждению тоннажного налога для судоходных предприятий в качестве альтернативы подоходного налога.

По желанию Эстонии на встрече наряду с обычными темами будет обсуждаться и тема автономных и беспилотных судов.

Наряду с главами морских администраций стран ЕС во встрече также примут участие коллеги из Европейского агентства безопасности мореходства (EMSA), сферы безопасности мореходства Норвегии и Исландии. Эстонию на встрече будет представлять гендиректор департамента водных путей Рене Арикас.

Встреча началась в 8:30 в среду в конференц-центре Swissotel в Таллинне.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

морские администрации


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