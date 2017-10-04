Linda Line второй день подряд отменяет все рейсы между Таллинном и Хельсинки

Судоходная компания Linda Line, катамараны которой курсируют между эстонской и финской столицами, отменила все рейсы, назначенные на среду, 4 октября.

По сообщению компании, решение принято в связи с плохими погодными условиями на море. На аналогичный шаг фирма пошла и во вторник.

Суда фирмы не выходят в море, если скорость ветра составляет более 15 м/сек, а высота волны — более 2-х метров.

Linda Line Express обслуживает линию Таллинн-Хельсинки при помощи скоростных катамаранов Karolin и Merilin.