В Тарту проходит семинар о ведении бизнеса с исламскими странами

В среду, 4 октября, в Тарту проводится семинар для предпринимателей, посвященный налаживанию деловых связей с исламскими странами.

Семинар "Культурные различия в бизнесе: исламские страны" проводится в рамках Недели предпринимательства, а его организаторами выступили Тартуский центр деловых консультаций и Азиатский центр Тартуского университета.

Участникам семинара расскажут об общественном устройстве исламских стран, их культуре, обычаях и повседневной жизни, а также о том, как налаживать отношения с бизнесменами в этих странах и какие деловые возможности открывает такое сотрудничество.

На семинаре выступят директор Азиатского центра и лектор исламистики ТУ Эло Сюлд, глава разработавшей ИТ-системы для Иракского Курдистана дочерней фирмы предприятия Aktors OÜ Кайдо Кырм и член правления работавшей во многих исламских странах фирмы по продаже офисных интерьеров AS Standard Прийт Тамм.

Семинар проходит в Тарту в демонстрационном центре SPARK.