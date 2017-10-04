Из-за строительных работ в Хааберсти автобус №21А пойдет в объезд ({{commentsTotal}})
В выходные из-за строительных работ на перекрестке Раннымыйза теэ и улицы Лыука в столичном районе Хааберсти автобус №21А будет направлен в объезд.
Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департамента транспорта Таллинна.
По направлению к Какумяэ объезд будет осуществляться по Палдискому шоссе, улице Мыйза и Вабаыхумуузеуми теэ.
На остановках "Хааберсти", "Сыба" и "Танума" автобус в субботу и воскресенье останавливаться не будет.
Редактор: Сергей Михайлов