rus.err.ee

В случае взлома одной ID-карты PPA пришлось бы закрыть порядка 750 000 карт ({{commentsTotal}})

Эстония
В случае реального взлома одной ID-карты Департамент полиции и погранохраны по закону обязан прекратить действие всех 750 000 подверженных риску ID-карт.
В случае реального взлома одной ID-карты Департамент полиции и погранохраны по закону обязан прекратить действие всех 750 000 подверженных риску ID-карт. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

В случае реального взлома одной ID-карты Департамент полиции и погранохраны (PPA) и Сертификационный центр будут по закону обязаны, скорее всего, прекратить действие всех 750 000 подверженных риску ID-карт.

"Принцип такой, что если кто-то сумеет взломать карту, и Департамент государственных инфосистем (RIA) подтвердит это, сертификат закроют. В таком случае придется прекратить действие всех подверженных риску карт", - сказала BNS пресс-секретарь PPA Кирсти Руул.

"Если будут твердые доказательства реализации риска, PPA, как выдавшее документ лицо, приостановит действие сертификатов только подверженных этому риску карт. Это значит, что после прекращения действия сертификатов этими ID-картами больше нельзя будет пользоваться по электронным каналам. ID-карты, на которые риск не распространяется, будут действовать по-прежнему, и их можно будет использовать и в электронной форме", - сказала заведующая бюро идентичности и статусов PPA Маргит Ратник.

По словам Ратник, согласно закону об удостоверениях личности выдавшее документ лицо может признавать сертификат недействительным в том случае, если имеются основания предполагать, что соответствующий обозначенному в сертификате публичному ключу пиратский ключ можно использовать без согласия пользователя документа.

Кроме того, согласно закону о надежности электронной идентификации и электронных услуг, гарантирующее надежность лицо, то есть Сертификационный центр, обязано признать сертификат недействительным, если того потребует уполномоченное учреждение или владелец сертификата. В том случае, если владелец сертификата заподозрит, что ID-карта может быть использована без согласия пользователя, он также обязан требовать прекращения действия сертификата.

По словам Руул, PPA все же имеет некоторое право на размышления. Дело в том, что существование теоретического риска, о котором Эстонии сообщили чешские ученые, не является достаточным основанием для прекращения действия всех подверженных риску ID-карт. Такая обязанность возникнет в случае взлома конкретной карты.

В начале сентября правительство, RIA и PPA сообщили, что чешские ученые выявили риск безопасности ID-карты. Риск касается выданных с октября 2014 года карт, всего их около 750 000.

Насколько известно на данный момент, риск не реализовался в отношении ни одной конкретной карты. На данный момент закрыта база данных публичных ключей ID-карты, поскольку без публичного ключа этот риск использовать невозможно.

Редактор: Надежда Берсенёва

Источник: BNS

id-карты


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Референдум в Каталонии
Забастовка в Барселоне, 3 октября.
Закрыто несколько туристических объектов Барселоны

ФОТО: в результате всеобщей забастовки в Каталонии заблокированы основные дорогиЗакрыто несколько туристических объектов Барселоны

Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией.

ЭСТОНИЯ
выборы
Акция EKRE возле Котла культуры

Предвыборный блог | Буйно расцвела ксенофобия

Если бы полгода назад мне сказали, что какие-то политики в Эстонии целенаправленно распространяют ненависть к русским, я бы брезгливо от этого отмахнулся. Такое заявление для меня звучит как крамольный штамп десятилетней давности из арсенала кремлевского провокатора. Но все меняется, и вот по иронии судьбы сегодня я уже вне всяких сомнений вижу, что разжигание вражды по национальному признаку стремительно становится популярным в нашем обществе.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Зонт в раскраске цветов радуги. Иллюстративное фото.

Фракции Рийгикогу еще не решили, как проголосуют по вопросу отмены закона о сожительстве

Инициированный Консервативной народной партией Эстонии (EKRE) законопроект об отмене закона о совместном проживании поступит на первое чтение в Рийгикогу 12 или 17 октября, но большинство парламентских фракций лишь на следующей неделе решат, будет ли при голосовании их позиция единой или каждый член фракции будет голосовать так, как считает нужным.

ЭКОНОМИКА
03.10

В сентябре квартиры в Таллинне подорожали на 3,3% в годовом сравнении

03.10

Под наблюдением налоговиков находится более 8000 человек

02.10

Новый банк Coop: все банковские карточки дают в одноименных магазинах скидкиОбновлено

02.10

Профсоюз железнодорожников осудил Партию реформ за попытку вмешаться в дела EVR Cargo

01.10

Объем пассажирских перевозок по ЭЖД в августе вырос на 5,1%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Якоря не бросать!

Что связывает яхту президента Эстонии и фантастический роман Алексея Толстого об инженере Гарине?

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
09:56

В случае взлома одной ID-карты PPA пришлось бы закрыть порядка 750 000 карт

09:40

В Тарту проходит семинар о ведении бизнеса с исламскими странами

09:36

Из-за строительных работ в Хааберсти автобус №21А пойдет в объезд

09:30

Показания по делу Сависаара дадут Арво Сарапуу и Раймонд Кальюлайд

09:17

Linda Line второй день подряд отменяет все рейсы между Таллинном и Хельсинки

09:13

В Эстонии действует уже 3000 ученических фирм

08:57

В Таллинне проходит встреча глав морских администраций стран ЕС

08:57

Каталония намерена объявить независимость в ближайшие дни

08:29

Рейтинг самых богатых людей Эстонии возглавил Рауль Кирьянен

08:08

Обвиняемый в коррупции старейшина не собирается идти на сделку с прокуратурой

07:56

Власти Йыхви попросят прокуратуру оценить законность компенсации заведующей дома по уходу

07:51

Вайнгорт: новый закон о КТ не принесет улучшений в жилищной сфере

07:32

В Таллинне торжественно встретят команду эстонских гребцов

07:27

В Пярну подпишут соглашение о реконструкции аэропорта

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
03.10

Разыскивается 27-летний нарвитянин: полиция просит с ним не контактировать

03.10

В предвыборный штаб "Делового Таллинна" нагрянула полицияОбновлено

02.10

Работающий в системе санкт-петербургского СКА тренер провел мастер-класс в Кохтла-Ярве

03.10

Карантин в Русской школе Йыхви продлится как минимум до пятницыОбновлено

29.09

Дверь пункта обмена шприцев на улице Ситси разрисовал кандидат от Союза СависаараОбновлено

02.10

ФОТО и ВИДЕО: белые медведи Таллиннского зоопарка знакомятся с новым домомОбновлено

30.09

В сети появился новый мем: пес свалился в ручей под слова хозяина "Это фиаско, братан"

03.10

ФОТО: в результате всеобщей забастовки в Каталонии заблокированы основные дорогиОбновлено

03.10

Передача о путешествиях русскоязычных актеров по Эстонии вошла в ТОП-10 телеканала ETV

01.10

Эксперт: треть Ида-Вирумаа может провалиться под землю

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
09:13

В Эстонии действует уже 3000 ученических фирм

07:51

Вайнгорт: новый закон о КТ не принесет улучшений в жилищной сфере

03.10

41 кандидат выбыл из списка баллотирующихся на местных выборах

03.10

Карабешкин: отделение Каталонии ослабило бы Испанию, но не ЕвросоюзОбновлено

03.10

По всей Эстонии проходят уроки в школах нацменьшинств

03.10

Палате людей с ограниченными возможностями исполняется 20 лет

03.10

Принимаются заявки на участие в программе "Молодежь в школу"

03.10

МИД Эстонии призвал находящихся в Испании туристов к осторожности

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: