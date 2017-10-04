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ЭЖД терпит убытки из-за низкой загрузки станции Койдула ({{commentsTotal}})

Экономика
Мирьям Нутов
Пограничная станция Койдула.
Пограничная станция Койдула. Автор: ERR
Экономика

Реконструированная в 2011 году за 70 млн евро железнодорожная станция Койдула работает с минимальной загрузкой, пропуская лишь одну-две пары поездов в сутки и принося убытки как Эстонской железной дороге, так и работающим на станции ведомствам, расходы которых превышают доходы от эксплуатации пограничной железнодорожной инфраструктуры.

Об этом во вторник, 3 октября, сообщила "Актуальная камера на эстонском языке".

В связи с убыточностью станции коррективы в свою работу вносят как Департамент полиции и погранохраны, так и EVR Cargo.

Хотя станция рассчитана на пропуск 16 пар поездов в сутки, в действительности она пропускает за день лишь одну-две пары поездов.

"Это очень болезненный вопрос. Пограничная станция Койдула в реальности работает на одну десятую своей мощности, даже меньше этого", - сказал глава Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ.

Строительство станции в 2011 году обошлось в 70 млн евро, а ежегодные расходы на ее содержание, по словам Лайдвеэ, составляют 460 000 евро.

Помимо здания станции, в Койдула расположен таможенный склад и депо для ремонта локомотивов, которое EVR Cargo до настоящего времени арендовала у Eesti Raudtee. Однако в середине лета текущего года EVR Cargo отказалась от дальнейшей аренды.

"Число прибывающих из России и отправляемых в Россию поездов в течение последних пяти лет постоянно сокращалось. Для нас нецелесообразно содержать это здание в нынешнем виде, и мы перевели свои ремонтные работы в другое место. У нас есть пункты в Тарту, Тапа и Мууга", - пояснил глава EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

По его словам, предприятие в результате переноса будет экономить около 100 000 евро в год. Из-за этих изменений также пришлось сократить одного работника.

Изменения в организации работы на станции планирует и Налого-таможенный департамент. "Сейчас, к сожалению, трудовая нагрузка на железнодорожной станции Койдула очень маленькая, и мы постараемся обеспечить пограничный режим техническими средствами. В настоящее время наши сотрудники присутствуют там постоянно, и мы просто будем использовать их более эффективно", - сказал глава Кагуского пограничного пункта Андрес Реймаа.

По словам Лайдвеэ, полное закрытие станции в принципе возможно, но пока ЭЖД старается минимизировать расходы на ее содержание и увеличить загрузку.

"Станция сама по себе все-таки очень нужна, и мы работаем над тем, чтобы на ней просто было больше работы, - сказал глава ЭЖД. - Уже в ноябре прибудет первый транзитный поезд из Китая, и это будет первым из новых проектов, о которых мы долго говорим - как порт, так (железная дорога), чтобы начали двигаться транзитные товары с азиатского направления".

Редактор: Андрей Крашевский

транзитэждгрузооборот между россией и эстониейстанция койдула


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