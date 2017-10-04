Устроивший поджог в центре для нелегалов в Харку проведет в тюрьме полтора года

Накануне вступил в законную силу приговор суда в отношении 37-летнего Ильхамжана Баратова, который год назад совершил поджог в центре для нелегальных мигрантов в Харку.

Баратову придется провести в тюрьме 1 год и 6 месяцев - к такому наказанию еще в июне его приговорил Харьюский уездный суд. 24 августа апелляцию адвоката Баратова не стал рассматривать окружной суд, а накануне, 3 октября, кассационную жалобу не принял к рассмотрению Государственный суд.

После отбытия наказания Баратову надлежит выехать из страны. Также в отношении него будет действовать 10-летний запрет на въезд в Эстонию.

Сам Баратов заявил в суде, что на его родине — в Кыргызстане — его ждет мучительная смерть, но прокуратура считает, что обвиняемый опасен для себя и окружающих, поэтому его все-таки следует выслать на родину.

Пожар на втором этаже центра содержания мигрантов в волости Харку произошел 9 сентября 2016 года. Следствие установило, что поджигателем был Баратов.