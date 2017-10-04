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Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств ({{commentsTotal}})

Выборы
Владислав Велижанин
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.
В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID. Автор: AFP/Scanpix
Выборы

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

На международной арене Эстония сохраняет и преумножает репутацию страны-лидера в сфере инфотехнологий и электронного управления. Прошедшая недавно в Котле культуры встреча с участием всех глав государств ЕС стала в этом отношении крайне успешной, потому что мы на деле доказали свою компетентность. Эстония задавала направление обсуждения для всех присутствующих господ из Европы, и те прислушивались. Я не буду здесь утомлять вас деталями, но при желании рекомендую ознакомиться с ними самостоятельно.

Эстонию в некотором смысле можно сравнить с компанией Apple, которая, несмотря на свою молодость, совершает революцию за революцией в техноиндустрии. В 2008 году компания из Купертино представила Macbook Air, в котором – подумать только – не было считывателя компакт-дисков. Девять лет назад для многих это стало шоком, потому что CD и DVD были широко распространены. Все компьютеры должны были иметь возможность читать диски. Теперь же коробки от них в лучшем случае выполняют роль подставок для кофе.

В 2016 году Apple представила iPhone 7 без разъема 3,5мм для подключения наушников. Многие, включая меня, надо признаться, восприняли это с недоверием. Зачем убирать то, что хорошо работает? Вот ответ: продажи беспроводных наушников выросли в 3 раза после выхода нового телефона. Такой же взрывной рост проголосовавших по Интернету мы увидим в Эстонии, когда голосование на бумаге будет отменено. Если старая технология пропадает, люди намного быстрее начинают пользоваться новыми. Такими волевыми решениями компания Apple ведет индустрию в будущее.

Избирательный бюллетень – это даже не CD-диск и не перфокарта, это берестяная грамота. Судя по всему, такой метод голосования использовался еще до нашей эры! Почетный инструмент демократии служил многочисленным народам верой и правдой тысячи лет, но в один момент кто-то должен сказать: "Хватит!". Я не вижу страны более готовой и более достойной взять на себя эту честь, чем Эстония. Наравне с другими устаревшими технологиями бумажные бюллетени следует отправить на достойную пенсию в музей в Тарту. Будьте уверены, нашему примеру начнут следовать, и все только выиграют.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, благодаря цифровому государству Эстония ежегодно сохраняет около 2% ВВП. Это логично – люди экономят время. Вместо того, чтобы стоять в очередях и нервничать, пролистывая стопки бумаг, жители нашей страны могут дольше работать, развлекаться и общаться с близкими. Это же так важно! А теперь представьте, какую огромную пользу цифровые услуги принесли бы всему человечеству. Многие просто по привычке делают дела по-старинке, и не понимают, как много они теряют. Практическая польза и дух инноваций перевешивают связанные с переходом на цифру временные неудобства.

В Эстонии впервые в мире были проведены электронные выборы в 2005 году, и мы должны постоянно повышать планку. Когда мы станем первой страной, проводящей голосование только по Интернету, мы пошлем сильнейший сигнал остальным государствам. Опыт компании Apple показывает, что отказ от устаревших технологий сильно побуждает всех остальных переходить на новые, более совершенные стандарты. То же самое происходит и в других сферах: например, массово закрываются сотовые сети второго поколения. Через отказ от старого происходит движение в будущее, даже если кому-то в начале оно приносит дискомфорт.

Эстония способна преобразить государственное устройство по всему миру, полностью прекратив голосовать на бумаге.

Автор этого блога Владислав Велижанин - студент второго курса Таллиннского университета по специальности "Связи с общественностью" (Suhtekorraldus) и активный член молодежной организации "Открытая республика". Дневник, посвященный муниципальным выборам 2017, ведется в рамках совместного с ERR университетского проекта "Vali ära vali", посвященного предстоящим выборам. Быть активным гражданином – увлекательно! Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Все записи в предвыборном блоге автора доступны здесь.



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В Эстонии свыше ста тысяч человек пользуются Mobiil-ID.

Предвыборный блог | Эстония может стать Apple в строительстве государств

Уже в этот четверг, 5 октября, начинается предварительное голосование. Параллельно с этим вплоть до 11 числа волеизъявиться также можно будет электронно с помощью ID-карты или Mobiil-ID. Я точно знаю, что воспользуюсь вторым вариантом. Более того, думаю, что рано или поздно такое голосование должно стать новой нормой, а не дополнительной альтернативой к бумажным бюллетеням.

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