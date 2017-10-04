Департамент уточнил: пособие для одиноких пенсионеров получат 83 749 человек

Департамент социального страхования в среду уточнил число получателей пособия для одиноких пенсионеров, отметив, что пособие в размере 115 евро будет выплачено в четверг банковским переводом или доставлено на дом 83 749 одиноким пенсионерам.

Согласно распространенному 4 октября сообщению департамента, общая сумма выплаченного пособия составит около 9,6 млн евро.

Департамент также направил всем получателям пособия соответствующее уведомление на государственный адрес электронной почты. Для получения этого письма необходимо, чтобы на портале eesti.ee была настроена переадресация писем на повседневно используемый электронный адрес.

Как ранее сообщало агентство BNS, согласно инициированному правительством Закону о внесении изменений в Закон о социальном обеспечении и в Закон о государственном пенсионном страховании, пособие для одиноких пенсионеров в размере 115 евро начнут получать люди, достигшие пенсионного возраста, которые жили в одиночестве как минимум в течение шести месяцев до даты выплаты пособия и чья нетто-пенсия в 2017 году меньше 470 евро (т.е. ниже 1,2-кратной средней пенсии). Данные будут взяты из регистра народонаселения за период с 1 апреля по 30 сентября.

Пособие будет выплачиваться один раз в год в октябре. Пенсионер не должен самостоятельно ходатайствовать о получении пособия. Его назначает Департамент социального страхования после проверки данных.

При выплате пособия не учитывается, работает ли пенсионер. Также не учитываются другие социальные пособия и доходы. Рабочий доход не учитывается, чтобы стимулировать выход на работу в пенсионном возрасте, в том числе и с частичной нагрузкой.

Пенсионное пособие не облагается подоходным налогом и выплаченные пособия не учитываются в качестве дохода при расчетах, проводимых для выплаты пособий по бедности.