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Возможное отделение Каталонии от Испании ставит вопрос о будущем ФК "Барселона" ({{commentsTotal}})

Спорт
Плакат
Плакат "Барселоны" c испорченным вандалами изображением защитника Жерара Пике, выступившего в поддержку независимости Каталонии. Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Если Каталония выйдет из состава Испании и станет независимым государством, то встанет вопрос о том, где будет в дальнейшем выступать одна из главных звезд высшей лиги испанского чемпионата - футбольный клуб "Барселона". Конфликт вокруг "Барселоны" также может привести к тому, что сборная Испании лишится права участвовать в ЧМ по футболу 2018 года.

Проблемы "Барселоны" вышли на первый план из-за обострения противостояния между стремящейся к независимости Каталонией и центральными властями Испании, пишет в среду, 4 октября, портал ERR Sport

Хотя "Барселона" подчеркивает, что политику и спорт не следует смешивать, футбольный клуб не делал особой тайны из того, что он поддерживает сторонников независимости Каталонии, разрешая проводить мирные демонстрации на своем стадионе и подняв каталонский флаг в день референдума о независимости 1 октября этого года.

При этом руководство клуба не стало официально поддерживать независимость региона и пока не заявило, в какой лиге хотела бы играть "Барселона", если Каталония действительно станет независимой. Впрочем, как считают испанские СМИ, "Барселона" уверена в своем огромном значении для футбола и считает, что клубу будет в связи с этим позволено самостоятельно выбрать лигу для выступлений.

Матч "Барселоны" с "Лас-Пальмасом" 1 октября прошел при пустом стадионе. Фото: Reuters/Scanpix

Как считают СМИ, ухода каталонской команды из испанской высшей лиги не захотят и в Мадриде, потому что противостояние "Барселоны" с мадридским "Реалом" - одно из главных событий футбольного сезона.

Однако президент Испанской футбольной лиги Хавьер Тебас в конце прошлой недели заявил, что каталонские клубы в случае выхода региона из состава Испании не смогут участвовать в чемпионате, сообщает ТАСС.

По мнению издания Marca, ФИФА может расценить такую позицию лиги как "незаконное вмешательство правительства в футбол", что может повлечь за собой отстранение сборной Испании от турниров под эгидой организации. Таким образом, испанцы, которые практически обеспечили себе участие в чемпионате мира 2018 года в России, при неблагоприятном развитии событий могут на турнир не поехать.

ФК "Барселона" 24 раза выигрывал чемпионат Испании по футболу и 29 раз - кубок Испании, являясь по этому показателю самым успешным клубом в истории страны. С 1916 года "Барселона" 235 раз встречалась с "Реалом", выиграв 91 и проиграв 95 матчей. 46 встреч лидеров испанского футбола закончились вничью.

Редактор: Андрей Крашевский

фк "барселона"референдум в каталониичм по футболу 2018


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