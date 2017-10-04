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LIVE: предвыборные дебаты первых номеров списков Нарвы в ТЦ FAMA ({{commentsTotal}})

Выборы
Андрей Титов.
Андрей Титов. Автор: ERR
Выборы

В среду, 4 октября, в торговом центре FAMA и в прямом эфире телеканала ETV+ журналист Андрей Титов и представители первых номеров избирательных списков Нарвы проводят дебаты о настоящем и будущем города.

В дебатах принимают участие Катри Райк (Избирательный союз "Наша Нарва"), Михаил Стальнухин (Центристская партия), Игорь Сумарок (Партия реформ), Валентина Гурова (Союз Отечества и Республики), Станислав Максимов (Избирательный союз "Патриот") и Елена Вальме (Избирательный союз Сависаара).

Участники дебатов спорят о том, изменится ли после выборов стиль управления в Нарве или сменятся только серые кардиналы. Что тормозит развитие города? Что делать с заброшенными зданиями и городскими общежитиями? Почему в Нарве сложно вести бизнес, инвестиции не приходят, а молодежь бежит из региона?

Самые острые моменты дебатов и их полная видеозапись будут доступны на rus.err.ee уже сегодня вечером.

Редактор: Артур Тооман

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