LIVE в 19:00 : ETV+ проведет дебаты первых номеров списков Нарвы в ТЦ FAMA

В среду, 4 октября, в 19 часов в торговом центре FAMA и в прямом эфире телеканала ETV+ журналист Андрей Титов и представители первых номеров избирательных списков Нарвы проведут дебаты о настоящем и будущем города. Следить за трансляций можно будет и на портале rus.err.ee.

В дебатах примут участие Катри Райк (Избирательный союз "Наша Нарва"), Михаил Стальнухин (Центристская партия), Игорь Сумарок (Партия реформ), Валентина Гурова (Союз Отечества и Республики), Станислав Максимов (Избирательный союз "Патриот") и Елена Вальме (Избирательный союз Сависаара).

Участники дебатов поспорят о том, изменится ли после выборов стиль управления в Нарве или сменятся только серые кардиналы. Что тормозит развитие города? Что делать с заброшенными зданиями и городскими общежитиями? Почему в Нарве сложно вести бизнес, инвестиции не приходят, а молодежь бежит из региона?

ETV+ ждет всех желающих высказать свое мнение о реальных проблемах нарвитян в торговом центре FAMA уже к 18 часам.

Самые острые моменты дебатов и их полная видеозапись будут доступны на rus.err.ee уже сегодня вечером.