В дебатах приняли участие Катри Райк (Избирательный союз "Наша Нарва"), Михаил Стальнухин (Центристская партия), Игорь Сумарок (Партия реформ), Валентина Гурова (Союз Отечества и Республики), Станислав Максимов (Избирательный союз "Патриот") и Елена Вальме (Избирательный союз Сависаара).

Участники дебатов спорят о том, изменится ли после выборов стиль управления в Нарве или сменятся только серые кардиналы. Что тормозит развитие города? Что делать с заброшенными зданиями и городскими общежитиями? Почему в Нарве сложно вести бизнес, инвестиции не приходят, а молодежь бежит из региона?

Самые острые моменты дебатов и их полная видеозапись будут доступны на rus.err.ee уже сегодня вечером.