ФОТО: в Тапа завершено строительство военной инфраструктуры на 25 млн евро

Соответствующее сообщение в среду, 4 октября, распространила пресс-служба Nordecon.

В сообщении отмечается, что Государственному центру оборонных инвестиций сданы первый и второй этап работ по строительству инфраструктуры для обслуживания бронетехники в военном городке Тапа. Помимо дорог, площадок и технических коммуникаций в первом этапе были завершены такие важные строения, как подстанция, казарма и пищеблок, навесы для техники и здания для технического обслуживания и учебных работ, а во втором этапе - дополнительные навесы и учебные здания.

Стоимость строительных работ составила около 25 млн евро.

Казарма первого этапа представляет из себя 4-этажное здание закрытой нетто-площадью более 4600 кв. м. В казарме есть 300 спальных и 30 рабочих мест. Столовая в двухэтажном пищеблоке закрытой нетто-площадью около 5500 кв. м способна обслуживать 3200 человек в день.

В ходе первого этапа были построены три навеса для техники и два ангара для технического обслуживания и учебных работ вместе с мойкой. Во втором этапе были построены три ангара для технического обслуживания и учебных работ и два навеса для техники. Всего было заасфальтировано около 40000 кв. м и забетонировано около 15000 кв. м дорог и площадок.