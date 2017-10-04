Министр экономики Испании: клиентам каталонских банков нечего бояться

Власти Испании заявили, что клиентам каталонских банков нечего бояться, несмотря на намерения регионального руководства объявить о независимости. Об этом заявил в среду министр экономики, промышленности и конкурентоспособности Луис де Гиндос Хурадо.

Глава ведомства назвал речь короля Испании Филиппа VI о ситуации в стране правильной и очень ясной. Министр заверил, что испанское правительство будет действовать с помощью соразмерных инструментов в подходящее время, передает ТАСС.

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным, тогда как в Барселоне еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную силу.

Король Испании: власти Каталонии нарушают конституцию

Король Испании Филипп VI заявил во вторник, что власти Каталонии нарушают конституцию страны. Монарх, выступление которого транслировал сайт королевского дворца, произнес речь спустя два дня после референдума о независимости Каталонии.

Филипп VI отметил, что власти автономной области нарушают конституцию и устав региона. Он добавил, что каталонцы могут рассчитывать на полную поддержку остальных испанцев. Монарх напомнил о твердой приверженности короны конституции и единству Испании.

"Мы переживаем очень серьезную ситуацию в нашей демократической жизни", - отметил Филипп VI. Он обратил внимание на то, что происходящее в Каталонии может поставить под угрозу экономическую стабильность региона и Испании в целом. "Это сложная ситуация, но мы ее преодолеем, - добавил король. - Мы верим в нашу страну".