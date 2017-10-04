Прийт Кутсер оштрафован на 800 евро за неявку в суд без уважительной причины ({{commentsTotal}})
В среду, 4 октября, Харьюский уездный суд назначил обвиняемому по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Прийту Кутсеру штраф в размере 800 евро за отсутствие на заседании без уважительной причины.
Об этом сообщил портал новостей вещания ERR.ee, отметив, что уплатить штраф необходимо не позднее конца текущего года.
Днем ранее суд поинтересовался у Кутсера, почему он не явился на заседание 20 сентября. Кутсер утверждал, что он заболел, но ему не дали медицинскую справку.
Подробнее об этой истории портал rus.err.ee писал накануне, 3 октября.
Редактор: Сергей Михайлов