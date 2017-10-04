В Финляндии сотни мусульман обратились в христианство

Растет количество мусульман, принимающих христианство. Сотни, может быть, даже более тысячи мусульман обратились в христианство в Финляндии. Большинство из них – иракцы, которые просят пересмотреть их заявление о предоставлении убежища.

В Хельсинки основан новый приход для арабских христиан. Каждый понедельник около 20 мужчин, большинство из которых молодые иракцы, приходят в помещения прихода Херттониеми на лекции конфирмационной школы, передает Yle.

По словам пастора Рамеза Ансары, отвечающего за арабскоязычных прихожан Епархии Хельсинки, большинство надеется получить положительный ответ на прошение об убежище.

Принявший христианство мусульманин может быть убит на родине, поэтому он имеет возможности получить убежище, если Иммиграционная служба поверит, что решение обратиться в христианство было истинным.

Пастор Рамез заметил явные изменения в тех, кто регулярно посещает конфирмационную школу.

"Когда они слушают меня, христианство начинает интересовать их, и количество истинно верующих растет. Они говорят, что мои лекции изменили их жизнь", - сказал Ансара.

В Иммиграциоонной службе говорят о настоящем явлении. По оценкам службы, сотни, может быть, более тысячи просителей убежища обратились в христианство.

По словам представителя Иммиграционной службы Тирсы Форсселл, речь идет о чисто финском феномене. В других Северных странах такого массового обращения в христианство не наблюдалось.

По оценке Форсселл, примерно половина обратившихся в христианство просителей убежища получает убежище в Финляндии.

Иммиграционная служба при принятии решения выслушивает мнение священников, работающих с иммигрантами. Пастор Рамез Ансара говорит, что он крестит людей только после того, как они пройдут 45-60 уроков в Конфирмационной школе.