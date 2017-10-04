Нобелевскую премию по химии присудили за разработку криоэлектронной микроскопии

Нобелевская премия 2017 года в области химии присуждена Жаку Дюбоше, Иокиму Франку и Ричарду Хендерсону за разработку криоэлектронной микроскопии для определения структуры биомолекул в растворе.

Об этом в среду, 4 октября, сообщил Нобелевский комитет Королевской академии наук, передает Интефакс.

Премия присуждена с формулировкой "за развитие криоэлектронной микроскопии высокого разрешения для определения структуры биомолекул в растворе".

Криоэлектронная микроскопия - один из главных методов изучения особенностей клеток и молекул на сегодняшний день. Благодаря такому микроскопу ученые могут наблюдать за живыми биомолекулами и изучать трехмерные изображения белков в клетках.

В 2016 году Нобелевскую премию получили Жан-Пьер Соваж, Бернард Феринга и Фрезер Стоддарт "за проектирование и синтез молекулярных машин".

Следующего обладателя Нобелевской премии - по литературе - объявят в четверг, 5 октября.

Лауреаты Нобелевской премии в 2017 году получат 9 млн шведских крон (около 1,12 млн долларов). Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на 12,5%. Ранее победители получали 8 млн шведских крон (около 931 000 долларов).

С учетом инфляции сумма в 9 млн крон немного превышает первую премию, выплаченную в 1901 году (109%). Общая сумма инвестированного капитала Нобелевского фонда на конец декабря 2016 года составляла 1,73 млрд крон.

Официальное вручение премий и медалей состоится 10 декабря 2017 года. В этот день умер основатель Нобелевской премии Альфред Нобель (1833–1896). Премия мира, по воле Нобеля, вручается в Осло, а все остальные - в Стокгольме.