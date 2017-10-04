Число пациентов в стационарах сокращается, на амбулаторном лечении - растет

В 2016 году продолжилось сокращение числа пациентов на стационарном лечении на фоне роста числа пациентов, которые лечатся амбулаторно.

Такие данные приводит Институт развития здоровья в статистике, опубликованной в среду, 4 октября.

В сообщении отмечается, что в 2016 году число пациентов в стационарах сократилось на 2,9%, а на амбулаторном лечении - выросло на 3,8%. В общей сложности на больничном лечении в прошлом году находились более 225 000 пациентов. Средняя продолжительность лечения составила 8,2 койко-дня.

Также отмечается увеличение до 10% доли пациентов, получавших самостоятельную помощь от медсестер.

Удельный вес пациентов в возрасте от 65 лет в стационарном и амбулаторном лечении увеличивался быстрее, чем их удельный вес в народонаселении.

Наиболее частой причиной лечения являлись заболевания органов кровообращения: в таком лечении нуждались более 40% пациентов сестринской помощи и около 20% пациентов активной терапии.