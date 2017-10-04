Союз защиты животных предлагает усатых-полосатых в рамках кампании "Кошек - в дом!"

Союз защиты животных проводит кампанию "Кошек - в дом!", в рамках которой призывает забирать не только котят, но и взрослых кошек. Причем, не одних, а с целым пакетом бонусов.

Как рассказала в передаче "Кофе+" член Союза защиты

животных Марика Неклюдова, обзавестись взрослым котом или кошкой со всеми прививками можно всего за 20 евро. Союз сейчас предлагает 38 животных.

"С бездомными кошками в Эстонии проблемы, их очень много, все приюты переполнены", – сообщила Марика Неклюдова.

Общество существует на частные пожертвования, волонтерам всегда нужна помощь на корм и лечение питомцев. Сейчас осень, пора, когда многие дачники бросают на участках прикормленных за лето кошек.

"Мы просим за кошку 20 евро, за эти деньги вы получаете животное, которое уже стерилизовано, кастрировано, ему сделаны все прививки, оно обработано от внешних и внутренних паразитов, мы еще даем с собой небольшое придание в виде корма, миски, игрушки и песка", – рассказывает Марика Неклюдова.

Если вы решили взять себе питомца, на сайте союза есть вся необходимая информация.