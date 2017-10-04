С 1 декабря новым членом правления государственного энергетического концерна Eesti Energia станет бывший вице-президент Банка Эстонии Андрус Сутт, сферой ответственности которого станут услуги для клиентов. С ноября прошлого года он работает директором по отношениям с регулятором Eesti Energia, то есть лоббирует интересы энергетической компании.

Членов правления на следующий двухлетний договорной период накануне утвердил совет Eesti Energia.

В состав правления Eesti Energia с первого декабря текущего года будут входить глава компании Хандо Суттер и члены правления Андри Авила, Маргус Вальс, Райне Пайо и Андрес Сутт. Член правления Андри Авила продолжит отвечать за финансовую сферу, а Маргус Вальс за сферу развития. Райне Пайо отвечает как за сферу добычи и производства энергии, так и за сферу обслуживания, то есть – крупную энергетику.

Андрес Сутт, который сменит в правлении Андреса Вайнола, будет развивать сферу услуг для клиентов.

По его словам, в сфере клиентских отношений он видит большой потенциал для развития.

"Для развития клиентских цифровых решений в энергетике открывается очень большое поле деятельности, и мы хотим быть в этом лидерами. Мы хотим вывести цифровые энергетические услуги на новый уровень и предложить своим клиентам испытать что-то новое, создав тем самым для них дополнительную ценность. У нас хорошие ноу-хау и опыт как в дигитализации клиентских услуг, так и в дигитализации собственных процессов, а этим интересуются и за границей тоже. Я очень рад тому, что у нас отличная команда, с которой мы можем реализовывать инновации в энергетических услугах", – сказал Сутт.

Раньше Сутт работал руководителем банковского дивизиона Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ), старшим советником исполнительного руководителя Европейского фонда финансовой стабильности (ЕФФС) и членом совета директоров Международного валютного фонда (МВФ), представляя Эстонию в округе МВФ Северных стран и Балтии. С 2001 по 2008 год он был вице-президентом Банка Эстонии.

Договор члена правления Андреса Вайнола закончится 30 ноября 2017 года. По словам Хандо Суттера, за три года Андрес Вайнола реализовал важные изменения, которые значительно поспособствовали развитию и росту конкурентоспособности Eesti Energia.

В состав концерна Eesti Energia входит более 20 предприятий. Концерн обеспечивает работой около 5800 человек. Eesti Energia – это крупнейший производитель энергии в странах Балтии и один из крупнейших производителей возобновляемой энергии.