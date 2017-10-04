Совет по прессе не удовлетворил жалобу концерна BMA на Postimees из-за мнения Кузичкина

Совет по прессе не удовлетворил жалобу медиахолдинга Baltijas Mediju Allianse (BMA), в структуру которого входят в том числе телеканал ПБК и газета "МК-Эстония", на издание Postimees из-за опубликованного в его электронной версии мнения колумниста Андрея Кузичкина.

Поводом для подачи жалобы стала написанная в сетевой версии газеты колумнистом Андреем Кузичкиным статья под заголовком "Andrei Kuzitškin: Eesti maksumaksja taob kinni totraid «mänguasju»" (Андрей Кузичкин: эстонские налогоплательщики оплачивают дурацкие "игрушки"), которая была опубликована 31 мая.

В обнародованном в среду, 4 октября, решении Совет по прессе отметил, что газета не нарушила принципов журналистской этики.

По оценке BMA, материал содержал неверную информацию относительно ПБК. Концерн считает, что в статье была опубликована неполная и вводящая в заблуждение информация о телеканале, которая подрывает его репутацию.

Postimees в ответ на это ответил, что уже 1 июня внес поправки в статью Кузичикина, а удалять статью не посчитал необходимым.

Рассмотрев позиции сторон, Совет по прессе посчитал, то Postimees не нарушал кодекс журналистской этики и исправил свою ошибку, внеся в текст статьи поправки.