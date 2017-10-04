Еврокомиссия подала иск против Ирландии за неспособность взыскать с Apple 13 млрд евро

Европейская комиссия (ЕК) подала иск в Европейский суд юстиции против Ирландии за неспособность взыскать 13 млрд евро неуплаченных налогов с Apple, головной европейский офис которой зарегистрирован в этой стране.

Об этом заявила в среду, 4 октября, еврокомиссар по конкуренции Маргрете Вестагер, передает ТАСС.

"Прошло более года после решения ЕК о взыскании этих неуплаченных налогов, однако Ирландия не предприняла никаких мер для их получения", - сказала еврокомиссар. По ее словам, легальный четырехмесячный срок для взыскания 13 млрд евро с Apple вышел еще 3 января 2017 года, однако до настоящего момента Ирландия не смогла получить эту сумму.

"До того момента, пока незаконные деньги не взяты с компании, она продолжает пользоваться необоснованными конкурентными преимуществами на европейском рынке", - заявила Вестагер, пообещав продолжать бескомпромиссную борьбу с уклонением от уплаты налогов.

В минфине Ирландии выразили сожаление по поводу решения ЕК, говорится в официальном сообщении ведомства, заявив, что ирландские официальные лица и эксперты интенсивно работают над тем, чтобы обязательства государства были выполнены.

В августе прошлого года ЕК пришла к выводу, что правительство Ирландии предоставило компании Apple налоговые льготы, снизившие сумму налогов Apple от продаж в Европе практически до нуля. Такие льготы являются незаконными по законодательству ЕС, и Apple будет обязана вернуть Ирландии незаконно полученный дополнительный доход за последние десять лет вместе с процентами.

Ирландия еще в 2016 году опротестовала в Европейском суде юстиции это решение, и рассмотрение этого дела еще продолжается. Однако, ЕК отмечает, что при отсутствии судебного решения само по себе продолжающееся судебное разбирательство, инициированное Ирландией, не отменяет обязательства Дублина взыскать деньги с американской компании.