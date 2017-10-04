Райво Варе о фильме "14 падежей": проблема не в детях, а в родителях

По мнению предпринимателя Райво Варе, показанные в фильме "14 падежей" проблемы русских детей при интеграции в эстонскоязычную среду кроются в головах их родителей.

В кинотеатрах страны идет документальный фильм Марианны Каат "14 падежей", в котором рассказывается об интеграции русских детей в эстонскоязычную среду. Свое мнение об этом фильме порталу ERR высказали преподаватель ТТУ Дирк Хойер и предприниматель Райво Варе.

"Вся эта проблема, которая показана в фильме глазами детей и подростков, на самом деле, кроется в головах родителей", - сказал Райво Варе, добавив, что снятые в детских садах эпизоды как раз иллюстрируют представления родителей. "Дети очень хорошо адаптируются, с ними нет проблем".

"Детские сады должны быть эстонскими и с языковым погружением, при необходимости, с элементами русской культуры, это вопрос организации", - пояснил он. "Также очень важны знающие языки преподаватели детских садов".

Варе в фильме "14 падежей" очень запомнилась девочка Ксения, которая очень разумно говорила о проблеме идентичности.

"Многие дети считают, что русские - враги, и такие мнения и рассуждения должны уйти", - объяснил Дирк Хойер и сказал, что "14 падежей" - первый фильм, демонстрирующий важность мотивации в семье.

"Я думаю, что в этом фильме есть и небольшой скандальный момент - преподаватели детских садов выполняют очень ​​хорошую работу, а у них такая маленькая зарплата".