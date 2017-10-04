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Еврокомиссия оштрафует Amazon на 250 млн евро ({{commentsTotal}})

Экономика
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.
Экономика

Евросоюз потребовал от американской корпорации интернет-торговли Amazon внести 250 млн евро налогов, не уплаченных с помощью налоговых схем в Люксембурге, где зарегистрированы два головных европейских офиса компании.

"На протяжении многих лет Люксембург предоставлял необоснованные льготы для Amazon. В результате до трех четвертей прибыли от продаж в Европе не облагались налогами", – цитирует Вестагер ТАСС.

Вестагер описала налоговую схему, которую применяла Amazon в Люксембурге. По ее словам, один из двух офисов компаний был фиктивным. "Там не было ни помещений, ни служащих, ни деловой активности", – отметила она. Однако именно этой компании основной офис Amazon выплачивал многомиллионные вознаграждения за использование зарегистрированных на нее авторских прав, которые не облагались налогом.

Теперь, по европейским нормам, у налоговых властей Люксембурга будет четыре месяца для взыскания с американской корпорации 250 млн евро неуплаченных налогов.

В Еврокомиссии (ЕК) подчеркивают, что это решение – сигнал для всех компаний, что они должны платить налоги в Европе.

По данным Bloomberg , аналогичные решения в ближайшее время могут быть приняты в отношении корпорации McDonald's, которая должна будет доплатить 500 млн долларов налогов.

Редактор: Ирина Киреева

еврокомиссияamazonлюксембург


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