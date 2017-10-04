Eesti Pandipakend передумала строить новый завод из-за роста приграничной торговли с Латвией

Фирма Eesti Pandipakend OÜ, собиравшаяся построить новый завод по производству упаковки из использованной пластиковой тары стоимостью три миллиона евро и уже получившая на эти цели государственную субсидию, отказалась от первоначального плана, ссылаясь на кардинальное изменение экономической политики в Эстонии и взрывной рост приграничной торговли.

"Решение отказаться от годами планировавшегося завода по производству высококачественных ПЭТ-хлопьев из пластиковой тары связано с кардинально изменившейся ситуацией в экономической политике Эстонии", - сказал в среду, 4 октября, глава Eesti Pandipakend (EPP) Рауно Раал изданию Postimees.

По его словам, неоднократные резкие повышения акциза привели к взрывному росту приграничной торговли, в результате чего объем попадающей на рынок и собираемой залоговой тары в Эстонии значительно сокращается. Одновременно в страну попадают десятки миллионов единиц тары из Латвии, которые не могут направляться в Эстонии на вторичное использование.

В связи с очевидным сокращением объема доступной тары и усложнения финансовой ситуации владельцы EPP - производители, импортеры и розничные торговцы, пришли к выводу, что проект нового завода в создавшихся условиях стал слишком рискованным.

Как сообщал в июле портал RUS.ERR.EE, Eesti Pandipakend получила 1,2 миллиона евро от фонда "Центр инвестирования в окружающую среду" (KIK) на строительство завода по производству из пластиковой тары новой, подходящей для нужд пищевой промышленности, упаковки. Общая стоимость проекта составляла около 3 миллионов евро.

EPP является организацией ответственности производителей, созданной в 2005 году и аккредитованной Министерством окружающей среды. Ее задача - организовывать сбор и вторичное использование залоговой тары на всей территории Эстонии.