Politico: Ильвес – один из потенциальных кандидатов в переговорщики по каталонскому кризису

Международное политическое издание Politico в среду назвало экс-президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса одним из потенциальных кандидатов в переговорщики для посредничества между властями Испании и добивающейся независимости администрацией Каталонии.

"У кризисных регулировщиков вроде (бывшего премьер-министра и главы МИД Швеции) Карла Бильдта, (бывшего премьер-министра Великобритании) Тони Блэра и Тоомаса Ильвеса есть свои сильные и слабые стороны", – отмечает Politico.

Тем не менее, медиаканал перечислил в качестве потенциальных переговорщиков около двадцати человек, в том числе бывших высокопоставленных политиков, например, экс-президента США Барака Обаму и ряд бывших глав МИД. Также называют авторов Соглашения Страстной Пятницы, прекратившего конфликт в Северной Ирландии, лауреата Нобелевской премии мира за 2016 год, президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, главу Международной кризисной группы (ICG) Жан-Мари Геэнно, главу МИД Норвегии и президента Всемирного экономического форума Бёрге Бренде.

Сильным кандидатом также считают бывшего премьер-министра Дании Хелле Торнинг-Шмидт, которая в 2014 году была одним из кандидатов в председатели Европейского совета, а сейчас руководит организацией Save the Children.

Politico также называет верховного представителя по иностранным делам ЕС Федерику Могерини, которая также считается одним из кандидатов на Нобелевскую премию мира за этот год, но отмечает, что, поскольку посредством бюджета ЕС зарплату Могерини платит в том числе правительство Испании, это может исключить ее кандидатуру в глазах руководства Каталонии.

Каталония выразила желание найти внешнего посредника для разрешения конфликта, но Мадрид до сих пор отказывался от этого и называл конфликт внутренним вопросом Испании.