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Еврокомиссия хочет завершить масштабную реформу НДС в Евросоюзе к 2022 году ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом

Европейская комиссия разработала проект масштабной реформы системы взимания налога на добавленную стоимость (НДС) в Европейском союзе с целью сократить возможности для трансграничного налогового мошенничества и потери от недополученного налога, исчисляемые десятками миллиардов евро.

Предложения Еврокомиссии будут представлены государствам-членам Евросоюза и Совету ЕС для получения их согласия, а также для консультаций Европарламенту, сообщило в среду, 4 октября, агентство BNS.

В 2018 году ЕК внесет более детальное и техническое проработанное предложение, которое позволит беспрепятственно применить на практике предложенную систему.

 

По оценке ЕК, члены ЕС ежегодно теряют на НДС свыше 150 млрд евро, в том числе около 50 млрд евро из-за трансграничного налогового мошенничества. Предложенная реформа должна сократить эти потери на 80%.

"Сегодня мы предложили обновить нынешнюю систему НДС, созданную на временной основе четверть века назад. Нам нужна более надежная система, которая позволит более эффективно бороться с трансграничным налоговым мошенничеством", - сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

"Спустя 25 лет после создания единого рынка предприятия и потребители по-прежнему имеют дело с 28 разными системами НДС. Слишком долго преступники и возможные террористы злоупотребляли этими пробелами", - добавил комиссар ЕК по вопросам экономики Пьер Московиси.

По его словам, реформа должна быть завершена к 2022 году.

Предложения ЕК предусматривают, что при продаже товаров из одного государства-члена ЕС в другое НДС будет взиматься точно так же, как и при продаже внутри одного государства. Это означает, что НДС будет всегда поступать стране потребителя по ставке этой страны. Аналогичная система уже действует для электронных услуг.

Кроме того, НДС начнут взимать и с трансграничной торговли между фирмами. Нынешняя система в таком случае освобождает предприятия от налога, потенциально позволяя им вообще уклоняться от уплаты НДС.

ЕК также хочет упростить уплату НДС для предприятий, создав для этого специальный портал и упростив правила составления счетов.

В Эстонии НДС в силу исторических причин некорректно называют налогом с оборота (НСО), в то время как НДС в действительности является разновидностью НСО.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

реформа ндс в ес


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